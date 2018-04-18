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Петербуржец разгромил магазин мечом-катаной
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Петербуржец разгромил магазин мечом-катаной 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Сотрудники Нацгвардии в среду задержали мужчину, который разгромил магазин в центре Петербурга с помощью катаны.
«В 06.20 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга был задержан 41-летний гражданин, который, получив отказ в продаже алкоголя в позднее время, через некоторое время вернулся в магазин с мечом и разрубил им прилавок», — сообщается на сайте УВО Нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в магазине на улице Достоевского. Мужчину обезоружили и доставили в 28-й отдел полиции. Полицейский опубликовали фотографию изъятого у него меча — судя по снимку, это самурайский меч катана.
По факту нападения полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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