Женщина убила домогавшегося к ней мужчину в Ставропольском крае

Ставропольском крае суд приговорил к ограничению свободы жительницу Нефтекумска , совершившую убийство своего знакомого, который ее домогался. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.

По информации регионального Управления следственного комитета России, суд установил, что в октябре прошлого года женщина проводила время вместе со своим знакомым. В какой-то момент мужчина начал домогаться своей спутницы, игнорируя ее отказ и просьбы прекратить. В результате этого разгорелась серьезная ссора, после чего женщина схватила нож и ударила им в грудь

59-летнего

знакомого. От полученного ранения он скончался.

В отношении жертвы домогательства возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов самообороны. Женщину приговорили к 1,5 года ограничения свободы.