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Женщина убила домогавшегося к ней мужчину в Ставропольском крае
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Женщина убила домогавшегося к ней мужчину в Ставропольском крае 

360tv.ru 41 минуту назад
В Ставропольском крае суд приговорил к ограничению свободы жительницу Нефтекумска, совершившую убийство своего знакомого, который ее домогался. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
По информации регионального Управления следственного комитета России, суд установил, что в октябре прошлого года женщина проводила время вместе со своим знакомым. В  какой-то  момент мужчина начал домогаться своей спутницы, игнорируя ее отказ и просьбы прекратить. В результате этого разгорелась серьезная ссора, после чего женщина схватила нож и ударила им в грудь
59-летнего
знакомого. От полученного ранения он скончался.
В отношении жертвы домогательства возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов самообороны. Женщину приговорили к 1,5 года ограничения свободы.
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