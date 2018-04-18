Ещё
Полиция выявила противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция выявила противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону 

Банки.ру 47 минут назад
Сотрудники МВД России выявили противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте ведомства.
«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области задержали восьмерых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
В настоящее время проверяется причастность задержанных к восьми фактам противоправной деятельности. Сумма ущерба, причиненного кредитной организации и гражданам, предварительно оценивается примерно в 15 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, а также статьям 159.1 и 327 Уголовного кодекса РФ. В отношении семерых участников организованной группы в возрасте от 26 до 58 лет судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Банки.ру: последние новости
Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Алексею Улюкаеву В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве с хищением 1,5 млрд рублей В Костромской области возбуждено дело о незаконной банковской деятельности на 648 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций318
Госдеп пригрозил применить силу против России404
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
США заявили об атаке «российских наемников»172
США рассказали о новом «ударе» по Сирии55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение