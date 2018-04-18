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Руководитель СК Бокситогорска проведет прием граждан
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Руководитель СК Бокситогорска проведет прием граждан 

Ivyborg.ru 49 минут назад
19 апреля руководитель следственного отдела по городу Бокситогорск следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Андрей Владимирович Аверин проведет прием граждан по вопросам деятельности следственного отдела.
Прием будет идти с 11:00 до 12:00 в здании администрации Рорского сельского поселения, расположенной по адресу: Бокситогорский район, д. Бор, 44.
В пресс-службе областного Следкома напоминают, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса России к компетенции Следственного комитета относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями.
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