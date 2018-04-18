Ещё
Житель Ростова отправится в тюрьму за мошенничество с землей на 20 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Ростова отправится в тюрьму за мошенничество с землей на 20 миллионов рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ленинском районном суде Ростова вынесли приговор местному жителю Виталию Карпенко. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ростовчанин по поддельным документам оформил право собственности на шесть государственных земельных участков, расположенных в Ворошиловском районе города. Все они стоят более 20 миллионов рублей.
— Суд назначил Карпенко наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — прокомментировали в прокуратуре по Ростовской области.
Экс-главу Щепкинского сельского поселения тоже поймали на мошенничестве с землей. На бывшего чиновника завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и заключили его под стражу.
161.ru: последние новости
Главарь ячейки ИГИЛ в Ростовской области подорвал себя гранатой при задержании На трассе Ростов — Ставрополь сотрудники ДПС устроили погоню за двумя мужчинами, находящимися в розыске Жителю Батайска грозит семь лет тюрьмы за покупку двух упаковок с допингом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций321
Госдеп пригрозил применить силу против России410
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
США заявили об атаке «российских наемников»170
У России нашелся компромат на США по «Новичку»21
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение