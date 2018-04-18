Житель Ростова отправится в тюрьму за мошенничество с землей на 20 миллионов рублей

В Ленинском районном суде Ростова вынесли приговор местному жителю Виталию Карпенко . Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ростовчанин по поддельным документам оформил право собственности на шесть государственных земельных участков, расположенных в Ворошиловском районе города. Все они стоят более 20 миллионов рублей.

Экс-главу Щепкинского сельского поселения тоже поймали на мошенничестве с землей. На бывшего чиновника завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и заключили его под стражу.