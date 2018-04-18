Житель Ростова отправится в тюрьму за мошенничество с землей на 20 миллионов рублей 

В Ленинском районном суде Ростова вынесли приговор местному жителю Виталию Карпенко. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ростовчанин по поддельным документам оформил право собственности на шесть государственных земельных участков, расположенных в Ворошиловском районе города. Все они стоят более 20 миллионов рублей.
— Суд назначил Карпенко наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — прокомментировали в прокуратуре по Ростовской области.
Экс-главу Щепкинского сельского поселения тоже поймали на мошенничестве с землей. На бывшего чиновника завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и заключили его под стражу.