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Суд вынес приговор убийце звукорежиссера в Ростове‐на‐Дону
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Суд вынес приговор убийце звукорежиссера в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила без изменения решение Советского районного суда в отношении мужчины, который убил звукорежиссера Николая Цацака. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.
По информации
пресс-секретаря
областного суда Дины Бобровой, виновный проведет в колонии строгого режима девять с половиной лет.
В июне прошлого года уроженец Украины, который испытывал сильную неприязнь к жителю Ростова, накинулся на него и нанес несколько ударов по голове куском бетона. Звукорежиссер городского выпускного от полученных травм скончался на месте прямо на территории школы, где должна была состояться репетиция.
Суд первой инстанции приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строго режима.
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