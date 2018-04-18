Суд вынес приговор убийце звукорежиссера в Ростове‐на‐Дону

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила без изменения решение Советского районного суда в отношении мужчины, который убил звукорежиссера Николая Цацака. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.

По информации

пресс-секретаря

областного суда Дины Бобровой, виновный проведет в колонии строгого режима девять с половиной лет.

В июне прошлого года уроженец Украины, который испытывал сильную неприязнь к жителю Ростова, накинулся на него и нанес несколько ударов по голове куском бетона. Звукорежиссер городского выпускного от полученных травм скончался на месте прямо на территории школы, где должна была состояться репетиция.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строго режима.