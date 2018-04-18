Сотрудников налоговой в Подмосковье обвиняют в получении взятки в размере 15 млн руб

«Начальнику межрайонной ИФНС России №1 по Московской области, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые вступили в сговор, направленный на получение от руководства одной из коммерческих фирм взятки в размере 15 миллионов рублей за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности.

После получения первой части взятки в размере 10 миллионов рублей начальник отдела выездных проверок была задержана с поличным.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.