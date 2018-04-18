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Воры украли из офиса полмиллиона рублей через растерзанную крышу
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Воры украли из офиса полмиллиона рублей через растерзанную крышу 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники столичного уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в краже полумиллиона рублей. Злоумышленники скрылись с похищенными деньгами через дыру в крыше. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В московскую полицию обратился генеральный директор одной из организаций на Таганской улице. Он сообщил, что у него украли 500 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили три вскрытых сейфа.
В ходе следствия выяснилось, что воры забрались в офис, расположенный на верхнем этаже, взломав крышу здания. Ножницами по металлу они вырезали проем, по которому спустились внутрь помещения, затем поочередно взломали сейфы.
Похищенными денежными средствами мужчины распорядились по своему усмотрению
— Источник в правоохранительных органах
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас они находятся в одном из столичных СИЗО. Но полицейские решили не отводить им камеры на последнем этаже.
Исландец Синдри Тор Стефанссон, подозреваемый в краже 600 компьютеров, используемых для создания виртуальной валюты биткоин, совершил побег из тюрьмы.
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