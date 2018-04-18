Воры украли из офиса полмиллиона рублей через растерзанную крышу

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в краже полумиллиона рублей. Злоумышленники скрылись с похищенными деньгами через дыру в крыше. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В московскую полицию обратился генеральный директор одной из организаций на Таганской улице. Он сообщил, что у него украли 500 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили три вскрытых сейфа.

В ходе следствия выяснилось, что воры забрались в офис, расположенный на верхнем этаже, взломав крышу здания. Ножницами по металлу они вырезали проем, по которому спустились внутрь помещения, затем поочередно взломали сейфы.

Похищенными денежными средствами мужчины распорядились по своему усмотрению

— Источник в правоохранительных органах

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас они находятся в одном из столичных СИЗО . Но полицейские решили не отводить им камеры на последнем этаже.

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