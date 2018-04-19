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В Москве будут судить мужчину за сбыт 29 килограммов наркотиков
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В Москве будут судить мужчину за сбыт 29 килограммов наркотиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правоохранители завершили расследование в отношении мужчины, обвиняемого в сбыте 29 килограммов наркотиков в Москве, он предстанет перед судом, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого участника организованной группы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При обследовании принадлежащего ему автомобиля и взятого в аренду гаражного бокса оперативники обнаружили свертки с гашишем и кокаином общей массой около 29 килограммов", — сказала Волк.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Как рассказала Волк, предполагаемый злоумышленник забирал наркотики из подготовленных тайников-закладок для передачи соучастникам с целью дальнейшей продажи.
"В настоящее время материалы направлены в Нагатинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — добавила она.
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