Ещё
Замглавы Еткульского района обвинили в превышении должностных полномочий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы Еткульского района обвинили в превышении должностных полномочий 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Первому заместителю главы Еткульского района Алексею Константинову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного комитета СКР по Челябинской области. На момент задержания чиновник исполнял обязанности главы муниципалитета на время отпуска действующего руководителя Василия Головчинского.
По данным следствия, в 2014 году Алексей Константинов намеренно скрыл от общественности информацию о предоставлении в аренду муниципального земельного участка. В результате землю отдали некому предпринимателю под базу строительных материалов, хотя это не соответствовало виду разрешённого использования. Впоследствии участок был выкуплен по цене, существенно ниже его рыночной стоимости.
«Муниципальному бюджету был причинён ущерб в сумме более 2,4 млн рублей, — уточнили в следственном комитете. — Кроме того, в 2015 году обвиняемый незаконно согласовал жителю Еткульского района выдачу разрешения на строительство на участке, который тот ранее арендовал для целей не связанных со строительством. Затем незаконное разрешение было отменено, что повлекло причинение ущерба гражданину в сумме более 3,9 млн рублей».
Отметим, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области. Решается вопрос об избрании и.о. главы района меры пресечения.
Напомним, ранее в хищении бюджетных средств заподозрили сотрудницу мэрии Чебаркуля.
АиФ: последние новости
Южноуральца арестовали в Таиланде после ограбления пункта обмена валют Адвоката будут судить за попытку обмана клиента на 200 тысяч в Зауралье Житель Челябинска ответит в суде за избиение трёхлетней девочки
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО112
Россия нашла способ защититься от санкций388
Крым нацелился на Сирию130
Госдеп пригрозил применить силу против России477
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение