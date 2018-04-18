Замглавы Еткульского района обвинили в превышении должностных полномочий

Первому заместителю главы Еткульского района Алексею Константинову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного комитета СКР по Челябинской области . На момент задержания чиновник исполнял обязанности главы муниципалитета на время отпуска действующего руководителя Василия Головчинского.

По данным следствия, в 2014 году Алексей Константинов намеренно скрыл от общественности информацию о предоставлении в аренду муниципального земельного участка. В результате землю отдали некому предпринимателю под базу строительных материалов, хотя это не соответствовало виду разрешённого использования. Впоследствии участок был выкуплен по цене, существенно ниже его рыночной стоимости.

«Муниципальному бюджету был причинён ущерб в сумме более 2,4 млн рублей, — уточнили в следственном комитете. — Кроме того, в 2015 году обвиняемый незаконно согласовал жителю Еткульского района выдачу разрешения на строительство на участке, который тот ранее арендовал для целей не связанных со строительством. Затем незаконное разрешение было отменено, что повлекло причинение ущерба гражданину в сумме более 3,9 млн рублей».

Отметим, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области. Решается вопрос об избрании и.о. главы района меры пресечения.