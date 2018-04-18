В Литве арестованы члены крупной банды, действовавшей в Европе

Литовская полиция задержала в Каунасе 19 членов крупной банды. Это — опаснейшая группировка, действовавшая в Европе, заметил генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас.

На пресс-конференции сообщили, что в арестах одновременно участвовали 300 полицейских. Обнаружено много оружия.

Банда занималась контрабандой наркотиков и оружия, её члены причиняли тяжкий вред здоровью людей. Есть подозрение, что группировка активно действовала в Германии. Задержан её глава — Гедрюс Янонис.

«Мы получили благодарность из Европола, от других коллег», — сказала Линас Пярнавас. Комиссар подчеркнул: деятельность банды «распространилась не на одно и не на два европейских государства».