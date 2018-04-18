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Полицейских в Саратовской области обворовали на 5 млн рублей
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Полицейских в Саратовской области обворовали на 5 млн рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Грабила стражей порядка собственная бухгалтерия.
— Теперь уже бывшие сотрудницы отдела полиции Марксовского района признаны виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном Следственном комитете.
Работавшие бухгалтерами в отделе полиции Маркса гражданка Нина Лазарева, а также ее подчиненные Людмила Краснова и Любовь Аносова на протяжении почти 3-х лет похищали из кассы денежные средства. Деньги предназначались для выплаты денежного довольствия, зарплаты, материальной помощи и прочих компенсаций стражей порядка. За длительное время бухгалтеры наворовали более 5 000 000 рублей.
Похищенные миллионы дамочки благополучно потратили на личные нужды. Однако через 3 года решением суда все получили по заслугам.
Так, теперь уже бывший главбух марксовской полиции Лазарева получила 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 700 000 рублей. Ее экс-подчиненные Краснова — 4 года колонии общего режима со штрафом в 100 000 рублей, Аносова — 3 года лишения свободы со штрафом в 200 000 рублей.
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