Полицейских в Саратовской области обворовали на 5 млн рублей

Грабила стражей порядка собственная бухгалтерия.

— Теперь уже бывшие сотрудницы отдела полиции Марксовского района признаны виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном Следственном комитете

Работавшие бухгалтерами в отделе полиции Маркса гражданка Нина Лазарева, а также ее подчиненные Людмила Краснова и Любовь Аносова на протяжении почти 3-х лет похищали из кассы денежные средства. Деньги предназначались для выплаты денежного довольствия, зарплаты, материальной помощи и прочих компенсаций стражей порядка. За длительное время бухгалтеры наворовали более 5 000 000 рублей.

Похищенные миллионы дамочки благополучно потратили на личные нужды. Однако через 3 года решением суда все получили по заслугам.