Дело по факту незаконной банковской деятельности завели в Таганроге

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) завели в отношении мужчины.

По версии следствия, в 2015-2017 годах подозреваемый по предварительному сговору с другими лицами совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн рублей, получая доход в виде комиссионных в размере не менее 1%.