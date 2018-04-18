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Дело по факту незаконной банковской деятельности завели в Таганроге
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Дело по факту незаконной банковской деятельности завели в Таганроге 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) завели в отношении мужчины.
По версии следствия, в 2015-2017 годах подозреваемый по предварительному сговору с другими лицами совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн рублей, получая доход в виде комиссионных в размере не менее 1%.
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