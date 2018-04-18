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Защита Серебренникова предложила отпустить его под залог, который установит суд
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Защита Серебренникова предложила отпустить его под залог, который установит суд 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Защита художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, предложила отпустить его под залог суммы, которую установит суд, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ему меры пресечения.
"Серебренников не занимался никакими финансовыми операциями. Следствие утверждает, что более 133 млн рублей были похищены, но они это не пытаются доказать. Мы знакомимся с делом для того, чтобы подготовить жалобу в прокуратуру о несостоятельности обвинительного заключения. Прошу отпустить моего клиента под залог в размере, установленном судом", — сказал адвокат Дмитрий Харитонов.
Ранее защита Серебренникова предлагала внести за него залог в 68 млн рублей.
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