Защита Серебренникова предложила отпустить его под залог, который установит суд

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Защита художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищении бюджетных средств, предложила отпустить его под залог суммы, которую установит суд, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ему меры пресечения. "Серебренников не занимался никакими финансовыми операциями. Следствие утверждает, что более 133 млн рублей были похищены, но они это не пытаются доказать. Мы знакомимся с делом для того, чтобы подготовить жалобу в прокуратуру о несостоятельности обвинительного заключения. Прошу отпустить моего клиента под залог в размере, установленном судом", — сказал адвокат Дмитрий Харитонов Ранее защита Серебренникова предлагала внести за него залог в 68 млн рублей.