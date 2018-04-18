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В Башкирии ученик напал с ножом на школьников и поджег школу
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В Башкирии ученик напал с ножом на школьников и поджег школу 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Всех школьников эвакуировали из задымленного здания. По некоторым данным, пострадало четыре человека. Среди раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель.
Серьезное происшествие случилось в школе №1 в Стерлитамаке. Ученик совершил нападение на школьников с ножом после чего поджег школу.
«Какой-то пацан бегал по школе с ножом. Учительница держала дверь, потом забежала в кабинет. Неадекватный парень «пырнул» девочку, а она спрыгнула со второго этажа», — рассказывают об инциденте очевидцы.
Всех школьников эвакуировали из задымленного здания. По последней официальной информации республиканского министерства здравоохранения, пострадали трое детей и один взрослый, они были доставлены в больницу Стерлитамака. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. О характере травм пока неизвестно. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ.ру».
По информации канала «112» в Telegram нападавшего зовут Артем Т., он доставлен в больницу Стерлитамака. Отмечается, что школьник полоснул себе ножом по горлу.
Как сообщает Telegram-канал Mash число пострадавших возросло до 4 человек. Среди раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель. По некоторым данным, пострадавшая учительница преподавала информатику.
В МВД Башкирии факт нападения на образовательное учреждение подтвердили. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
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