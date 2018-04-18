Ещё
Суд признал законным лишение певицы Ю. Началовой водительских прав на 1,5 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал законным лишение певицы Ю. Началовой водительских прав на 1,5 года 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Дорогомиловский суд признал законным лишение певицы Юлии Началовой водительских прав на 1,5 года за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
«Решение судебного участка №193 оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказала она.
В пресс-службе Дорогомиловского суда ранее сообщили, что постановлением мирового судьи судебного участка №193 района Фили-Давыдково Ю. Началова-Алдонина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Она лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев, также ей назначен штраф в размере 30 тыс. руб.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 8 декабря 2017 г. сотрудники полиции остановили автомобиль Lexus, которым управляла Ю. Началова. В присутствии понятых певица отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, инспекторы составили на нее административный протокол. В СМИ также сообщали, что женщина отказалась проходить освидетельствование и на месте, и в кабинете нарколога.
Агентство «Москва»: последние новости
СК подтвердил возбуждение нового дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России О.Коршунова Гражданина Узбекистана задержали в Царицыно за попытку изнасилования женщины в лифте Обвиняемый в нападении на журналистку Т.Фельгенгауэр заявил в суде, что не хотел ее убивать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России149
МИД обратился к россиянам с предупреждением219
Найдена «подлодка Гитлера»11
Решена судьба российских банков в SWIFT215
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко129
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение