Суд признал законным лишение певицы Ю. Началовой водительских прав на 1,5 года 

Дорогомиловский суд признал законным лишение певицы Юлии Началовой водительских прав на 1,5 года за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
«Решение судебного участка №193 оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказала она.
В пресс-службе Дорогомиловского суда ранее сообщили, что постановлением мирового судьи судебного участка №193 района Фили-Давыдково Ю. Началова-Алдонина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Она лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев, также ей назначен штраф в размере 30 тыс. руб.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 8 декабря 2017 г. сотрудники полиции остановили автомобиль Lexus, которым управляла Ю. Началова. В присутствии понятых певица отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, инспекторы составили на нее административный протокол. В СМИ также сообщали, что женщина отказалась проходить освидетельствование и на месте, и в кабинете нарколога.