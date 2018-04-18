В Пскове присяжные оправдали гражданина Литвы, обвинявшегося в контрабанде наркотических средств 

В Псковском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный приговор гражданину Литвы Б., обвинявшемуся в организации контрабанды наркотиков МДМА (Метилендиоксиметамфетамин) в особо крупном размере через госграницу России: как сообщает «Адвокатская газета» со ссылкой на псковского адвоката Татьяну Мартынову, он освобождён из-под стражи в зале суда. По версии следствия, 26 февраля 2016 года в процессе прохождения погранично-таможенного контроля в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле, которым управлял литовец Д., сотрудниками Псковской таможни были обнаружены 43 свертка с наркотиками массой около 29 кг. Позже Д. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, дав показания против гражданина Литвы Б., сообщив, что именно он был организатором контрабанды и давал указания о транспортировке наркотиков. После этого Б. был объявлен в международный розыск, задержан и экстрадирован из Финляндии в Россию: ему предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Организация незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС наркотического средства в особо крупном размере». Как рассказала «Адвокатской газете» Татьяна Мартынова, на стадии предварительного следствия защиту Б. осуществляло несколько адвокатов по соглашению, от которых он последовательно отказывался. В ходе следствия Б. не давал показаний, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ. В итоге обвинение полностью строилось на показаниях Д. По словам Татьяны Мартыновой, в связи с тем, что она и её коллега, адвокат Псковской городской коллегии адвокатов Владимир Данилов вступили в дело уже на стадии рассмотрения его судом присяжных, им требовалось выработать позицию защиты в кратчайшие сроки. «В прениях мы разделили нашу задачу на две части: Владимир Данилов давал подробный анализ и оценку доказательствам главного свидетеля обвинения Д., а я давала оценку доказательствам стороны обвинения, связанным с телефонными соединениями, биллингом и денежным переводом на таможенный депозит», — пояснила Мартынова. «Главный свидетель обвинения не смог повторить показания, данные им на предварительном следствии, не дал внятных ответов на вопросы защиты и только подтверждал, что записанные следователями с его слов показания верны. Подсудимый же утверждал, что на самом деле все происходило иначе. Выслушав обоих, присяжные не поставили показания свидетеля выше показаний подсудимого», — рассказал Данилов. По его словам, Д. утверждал, что осуществил контрабанду из-за страха перед Б., которому был должен значительную сумму денег. При этом защитой суду были представлены доказательства того, что свидетель приглашал подсудимого к себе домой, что явно противоречило показаниям о страхе. Татьяна Мартынова также рассказала, что причастность Б. к организации совершения преступления связывалась также с мобильным телефоном, который, по версии обвинения, принадлежал ему. При этом стороной обвинения номер телефона был установлен при детализации переговоров Д. после проведения биллинга его мобильного телефона. Однако, по словам Татьяны Мартыновой, биллинг телефона, предположительно принадлежавшего ее подзащитному, следствием произведен не был, соответственно, невозможно было доказать факт перемещения мобильного телефона вместе с перемещением обвиняемого. Также непосредственно в момент совершения перемещения наркотических средств через границу имелся ряд входящих и исходящих звонков с телефона Д., принадлежность которых не была установлена следствием. Защита отметила противоречия и в других доказательствах: представленные обвинением скриншоты, якобы сделанные с видеозаписи в банке при осуществлении перевода денежных средств, направленных, по версии следствия, Б. исполнителю, стороной защиты были оценены как недопустимые доказательства, поскольку были получены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем защита заявляла соответствующее ходатайство. Суд, однако, отклонил это и другие ходатайства защиты, что, по мнению Владимира Данилова, говорило о явно обвинительном уклоне процесса, в котором к тому же участвовало сразу три государственных обвинителя. «Тем не менее это не помешало суду присяжных оправдать нашего подзащитного», — сообщил он. Владимир Данилов и Татьяна Мартынова выразили удовлетворение вердиктом присяжных заседателей, большинство из которых — десять против двух — признали невиновность Б. По ионформации Данилова, для следственного отдела УФСБ по Псковской области, который вёл расследование дела, это первый оправдательный приговор за все время. По словам Татьяны Мартыновой, защита готова к обжалованию прокуратурой приговора. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».