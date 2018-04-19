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Жителя Лабинска осудили за покушение на приобретение наркотиков
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Жителя Лабинска осудили за покушение на приобретение наркотиков 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Лабинска Дели Коваля.
«В октябре 2017 года Коваль, отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Адыгее, решил незаконно приобрести наркотическое средство. Ему передали посылку с арахисом, внутри которого находилось наркотическое средство «героин», которое было обнаружено сотрудниками исправительного учреждения в ходе досмотра посылки», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому по совокупности приговоров окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.
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