Жителя Лабинска осудили за покушение на приобретение наркотиков

Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Лабинска Дели Коваля.

«В октябре 2017 года Коваль, отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Адыгее , решил незаконно приобрести наркотическое средство. Ему передали посылку с арахисом, внутри которого находилось наркотическое средство «героин», которое было обнаружено сотрудниками исправительного учреждения в ходе досмотра посылки», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому по совокупности приговоров окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.