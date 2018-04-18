В Ингушетии условно осудили охранника Минфина за мошенничество

Суд установил, что с 2010 по 2017 годы начальник регионального филиала отряда Ведомственной охраны Минфина России систематически вносил в документы о выплате денег гражданам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность. Так он присвоил более 2,28 млн рублей.

55-летнему жителю республики вменили статью «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Суд приговорил его к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.