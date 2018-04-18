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МВД проводит проверку сообщений о драке между охранником и посетителем ТЦ в Ростове
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МВД проводит проверку сообщений о драке между охранником и посетителем ТЦ в Ростове 

ТАСС 30 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после сообщения о драке на парковке между охранником и посетителем одного из торговых центров в Ростове-на-Дону. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как при входе в торговый центр на парковке охранник ТЦ наносит удары руками и ногами по разным частям тела мужчины, который, по сообщениям пользователей, был посетителем магазина.
"Поступило сообщение в полицию, проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
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