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Общественник из Тобольска обманул россиян на 23 миллиона рублей
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Общественник из Тобольска обманул россиян на 23 миллиона рублей 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Тобольский горсуд приговорил к 5 годам колонии бывшего учредителя и председателя совета городской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов «Братство» 39-летнего Дмитрия Шевцова. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Общественник признан виновным в совершении преступлений по статье «мошенничество» и «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Следствие и суд установили, что Шевцов в период с мая 2014 года по июль 2015-го похитил у 24 россиян почти 23 миллиона рублей под видом поставки автомобилей из-за границы.
Аферист опубликовал на нескольких сайтах ложную информацию о том, что общественная организация «Братство» является официальным дилером корейской компании и осуществляет поставку автомобилей из Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Он также разместил фотографии машин и указал, что льготным категориям гражданам будет предоставлена скидка в размере 5% от стоимости авто.
"От имени «Братства» Шевцов заключал с гражданами агентские договоры на поставки машин, а полученные деньги похищал. Размер причиненного им ущерба составил 22 миллиона 998 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Суд удовлетворил 15 заявленных исков потерпевших и взыскал с осужденного более 14 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.
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