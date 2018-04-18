В Курском районе по «горячим» следам раскрыта кража мобильного

Полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении хищения из автомобиля

По данным пресс-службы ведомства, потерпевший припарковал машину возле медицинского центра, расположенного на территории района, а сам отлучился, не заблокировав дверь автомобиля. В это время двое прохожих, увидев лежавший в салоне мобильный телефон и кошелёк, открыли дверь и похитили вещи. Помимо крупной суммы в кошельке находились банковские карты.

В это время к припаркованному автомобилю вернулся владелец и, увидев злоумышленников, тут же позвонил в полицию. Полицейские, прибыв в считанные минуты, смогли догнать подозреваемых и изъять похищенное. В настоящее время подозреваемые задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело.