За коррупцию в 2017 году осудили более 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Сотрудники правоохранительных органов стали лидерами в 2017 году по числу осужденных за коррупцию. Как отмечается в материалах к выступлению в Совете Федерации генпрокурора РФ Юрий Чайки, в 2017 году за преступления коррупционной направленности осужден 1 тыс. 331 сотрудник правоохранительных органов, 871 чиновник из органов власти или местного самоуправления. Кроме того, осуждены 108 депутатов различных уровней и 23 прокурора и судьи.

При этом в минувшем году продолжило сокращаться количество выявляемых взяток. За прошлый год выявлено 12 тыс. 111 фактов взяточничества, в то время как в 2016 году — 14,5 тыс., и соответствует уровню 2013 года (тогда было выявлено за год 12 тыс. 120 взяток).

Как отмечалось в тексте доклада генпрокурора, «заметное снижение выявленных фактов дачи (-51%, с 4640 в 2016 году до 2272) и получения (-40,3%, с 5344 до 3188) взятки отчасти объясняется квалификацией действий виновных лиц по статье 291.2 (»Мелкое взяточничество") УК РФ". В 2017 году зарегистрировано 5,8 тыс. мелких взяток (до 10 тыс. рублей). Выделение законодателем мелкого взяточничества в отдельный состав преступления, по оценке Генпрокуратуры , позволило отграничить так называемую бытовую коррупцию от преступлений, представляющих повышенную общественную опасность.

По итогам 2017 года мелкое взяточничество составило 48,2% от общего массива взяточничества и 19,7% от всех преступлений коррупционной направленности. В то же время на 16% (до 5,1 тыс.) выросло число выявленных коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размере, либо причинившие крупный и особо крупный ущерб.