Двое мужчин избили и ограбили знакомого за якобы распускаемые про них слухи

В полицию Красноярского района обратилась 47-летняя жительница села Хилково, заявившая, что двое мужчин избили и ограбили её сожителя, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Прибывшие на место происшествия полицейские, опросив заявительницу и 54-летнего потерпевшего, выяснили, что во время распития в квартире пострадавшего спиртных напитков, между ним и его двумя знакомыми произошла ссора на почве того, что хозяин жилплощади якобы распускает про своих приятелей слухи, за что мужчины стали избивать жертву руками, ногами, а также найденной в квартире тростью, затем забрали из квартиры телевизор и ресивер, после чего скрылись.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего.

Установив личности предполагаемых злоумышленников оперативники задержали их по месту жительства. Задержанными оказались ранее судимые за кражу безработные местные жители 1974 и 1988 годов рождения. Похищенное имущество полицейские обнаружили в бане одного из них. Мужчины так и не смогли пояснить, зачем они ограбили приятеля и что планировали делать с телевизором и ресивером. В настоящее время изъятые предметы возвращены законному владельцу.