Ещё
Двое мужчин избили и ограбили знакомого за якобы распускаемые про них слухи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое мужчин избили и ограбили знакомого за якобы распускаемые про них слухи 

АиФ-Самара 51 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Красноярского района обратилась 47-летняя жительница села Хилково, заявившая, что двое мужчин избили и ограбили её сожителя, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Прибывшие на место происшествия полицейские, опросив заявительницу и 54-летнего потерпевшего, выяснили, что во время распития в квартире пострадавшего спиртных напитков, между ним и его двумя знакомыми произошла ссора на почве того, что хозяин жилплощади якобы распускает про своих приятелей слухи, за что мужчины стали избивать жертву руками, ногами, а также найденной в квартире тростью, затем забрали из квартиры телевизор и ресивер, после чего скрылись.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего.
Установив личности предполагаемых злоумышленников оперативники задержали их по месту жительства. Задержанными оказались ранее судимые за кражу безработные местные жители 1974 и 1988 годов рождения. Похищенное имущество полицейские обнаружили в бане одного из них. Мужчины так и не смогли пояснить, зачем они ограбили приятеля и что планировали делать с телевизором и ресивером. В настоящее время изъятые предметы возвращены законному владельцу.
По статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под домашним арестом. Ведется следствие.
АиФ-Самара: последние новости
В Тольятти доцента университета, за 14 тыс. руб. закрыл академзадолженность В Самаре предстанет перед судом гендиректор лаборатории судебной экспертизы В Самаре правоохранители пресекли план фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России149
МИД обратился к россиянам с предупреждением219
Найдена «подлодка Гитлера»11
Решена судьба российских банков в SWIFT215
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко129
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение