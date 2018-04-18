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Петербуржец разбил прилавок мечом за отказ продать ему спиртное
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Петербуржец разбил прилавок мечом за отказ продать ему спиртное 

Вести.Ru 58 минут назад
После отказа продавца продать ему спиртное ночью, мужчина разгромил прилавок продуктового магазина мечом. Это произошло на улице Достоевского в Санкт-Петербурге. После отказа в продаже водки, мужчина покинул магазин, чтобы вернуться в него уже с оружием.
41-летний петербуржец разрубил принесенный им мечом прилавок, сообщает РИА Новости. На место происшествия в 6 часов 20 минут прибыл наряд полиции. Они разоружили вандала и препроводили его в 28-й отдел полиции Санкт-Петербурга.
После определения суммы ущерба будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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