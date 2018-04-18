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Что известно о нападении на школьников в Башкирии
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Что известно о нападении на школьников в Башкирии 

ТАСС 7 часов назад
В городе Стерлитамак в Башкирии ученик коррекционного класса с ножом напал на школьников, поджег кабинет информатики и попытался покончить с собой.
ТАСС: последние новости
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