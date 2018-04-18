В КБР расследуют дело педофила-маршрутчика

Водитель маршрутки в КБР подозревается в развратных действиях по отношению несовершеннолетней пассажирке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СК по КБР.

По данным следствия, 15 апреля 57-летний маршрутчик из Прохладненского района высадил пассажиров по пути в селение Прималкинское и остался наедине с девочкой 2004 года рождения. Он уговорил её пересесть из задней части салона на переднее сидение.

«Оказавшись в непосредственной близости от девочки, осознавая, что нарушает уголовное законодательство, подозреваемый совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».