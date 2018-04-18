Ещё
В КБР расследуют дело педофила-маршрутчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КБР расследуют дело педофила-маршрутчика 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель маршрутки в КБР подозревается в развратных действиях по отношению несовершеннолетней пассажирке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СК по КБР.
По данным следствия, 15 апреля 57-летний маршрутчик из Прохладненского района высадил пассажиров по пути в селение Прималкинское и остался наедине с девочкой 2004 года рождения. Он уговорил её пересесть из задней части салона на переднее сидение.
«Оказавшись в непосредственной близости от девочки, осознавая, что нарушает уголовное законодательство, подозреваемый совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
АиФ Ставрополье: последние новости
Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа Невинномысские подростки ответят за грабёж Закладчицу с двумя тысячами доз героина задержали в Ставрополе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России149
МИД обратился к россиянам с предупреждением219
Найдена «подлодка Гитлера»11
Решена судьба российских банков в SWIFT215
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко129
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение