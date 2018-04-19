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В КБР маршрутчик развратил школьницу
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В КБР маршрутчик развратил школьницу 

АиФ Ставрополье 28 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против 57-летнего жителя Прохладненского района возбудили органы СК по республике. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители установили, что 15 апреля водитель одной из местных маршруток по дороге в селение Прималкинское высадил всех пассажиров и остался наедине с 14-летней девочкой.
Мужчина разговорил школьницу, чтобы втереться в доверие, а затем уговорил её пересесть на переднее сидение из салона.
После этого маршрутчик совершил в отношении девочки развратные действия без применения насилия.
Сейчас расследование дела продолжается.
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