В КБР маршрутчик развратил школьницу

Уголовное дело против 57-летнего жителя Прохладненского района возбудили органы СК по республике. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что 15 апреля водитель одной из местных маршруток по дороге в селение Прималкинское высадил всех пассажиров и остался наедине с 14-летней девочкой.

Мужчина разговорил школьницу, чтобы втереться в доверие, а затем уговорил её пересесть на переднее сидение из салона.

После этого маршрутчик совершил в отношении девочки развратные действия без применения насилия.

Сейчас расследование дела продолжается.