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Имущество экс-начальник ОМВД России арестовали за получение взятки
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Имущество экс-начальник ОМВД России арестовали за получение взятки 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на имущество начальника отдела МВД России одного из районов Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.
Как было установлено судом, обвиняемый использовал свои должностные полномочия для получения от взятки за покровительство по службе в период с августа 2017 по октябрь 2017 года. Взяткодатель осуществлял коммерческую деятельность по перевозке грузов и оказанию строительных услуг в Нижегородской области. Для получения денег коррупционер использовал посредника. За покровительство по службе обвиняемый получил около 130 тысяч рублей в начале октября прошлого года.
По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест. В частности, арест на транспортное средство с запретом распоряжаться и пользоваться им.
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