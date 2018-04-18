Имущество экс-начальник ОМВД России арестовали за получение взятки

Московский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на имущество начальника отдела МВД России одного из районов Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

Как было установлено судом, обвиняемый использовал свои должностные полномочия для получения от взятки за покровительство по службе в период с августа 2017 по октябрь 2017 года. Взяткодатель осуществлял коммерческую деятельность по перевозке грузов и оказанию строительных услуг в Нижегородской области. Для получения денег коррупционер использовал посредника. За покровительство по службе обвиняемый получил около 130 тысяч рублей в начале октября прошлого года.

По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест. В частности, арест на транспортное средство с запретом распоряжаться и пользоваться им.