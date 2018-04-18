Ещё
Два жителя Псковской области подозреваются в сбыте «спайсов» с использованием сети Интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два жителя Псковской области подозреваются в сбыте «спайсов» с использованием сети Интернет 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере.
По версии следствия, 22-летний житель города Дно и его знакомый незаконно хранили синтетические наркотические средства в крупном размере с целью последующего сбыта.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и МО МВД России «Дедовичский», было установлено, что подозреваемые сбыли наркотики гражданину путем бесконтактного способа передачи, оставив их в тайнике. Молодые люди были задержаны.
Полицейскими обнаружено более 20 тайников с наркотическими средствами, предназначенными для сбыта. По имеющейся информации, молодым людям удалось сформировать группу потребителей наркотических средств в составе около 30 человек.
С учетом характера и степени тяжести совершенного деяния, за которое предусмотрено максимальное наказание сроком 20 лет лишения свободы, следователь УМВД ходатайствовал перед Псковским городским судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время они помещены в следственный изолятор.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении злоумышленника, вскрывавшего сейфы в офисных помещениях Сотрудники уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств Крупную партию синтетического наркотического вещества изъяли полицейские в Томской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России176
МИД обратился к россиянам с предупреждением219
Найдена «подлодка Гитлера»11
США заявили об атаке «российских наемников»89
Решена судьба российских банков в SWIFT215
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение