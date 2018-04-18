Два жителя Псковской области подозреваются в сбыте «спайсов» с использованием сети Интернет

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, 22-летний житель города Дно и его знакомый незаконно хранили синтетические наркотические средства в крупном размере с целью последующего сбыта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и МО МВД России «Дедовичский», было установлено, что подозреваемые сбыли наркотики гражданину путем бесконтактного способа передачи, оставив их в тайнике. Молодые люди были задержаны.

Полицейскими обнаружено более 20 тайников с наркотическими средствами, предназначенными для сбыта. По имеющейся информации, молодым людям удалось сформировать группу потребителей наркотических средств в составе около 30 человек.