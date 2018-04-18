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Двух парней задержали за попытку обмануть продавца оборудования для майнинга криптовалют
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Двух парней задержали за попытку обмануть продавца оборудования для майнинга криптовалют 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии правоохранителей, в марте 2018 г. молодые люди нашли в интернете объявление о продаже в Волгограде оборудования для майнинга криптовалюты за 2,2 млн рублей.
Они связались с продавцом и договорились, что он отправит технику в Самару транспортной компанией на свое имя и предоставит копию накладной на отправку груза. После прибытия товара в Самару он должен был заменить получателя груза на покупателей.
Продавец, отследивший путь посылки в интернете, уведомил заказчиков о прибытии оборудования в Самару. Покупатели обещали заплатить утром следующего дня. Но вместо этого, как установили полицейские, в тот же день парни забрали посылку, предъявив водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца. В момент получения товара их задержали сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они оба заключены под стражу.
Поддельный паспорт изъяли, в связи с этим ведется проверка. Также правоохранители считают, что молодые люди могут быть причастны к преступлениям, совершенным в Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей.
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