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Усиление роли прокурора при аресте защитит права граждан, заявил эксперт
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Усиление роли прокурора при аресте защитит права граждан, заявил эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Законопроект о необходимости согласия прокурора для заключения обвиняемого под стражу защитит права граждан и разгрузит суды, считает адвокат Адвокатской палаты Московской области, управляющий партнер АБ «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что комитет разработал законопроект, предусматривающий, в частности, необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу, а также возможность прокуратурам самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. Законопроект предусматривает повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел.
"Давно назревшая проблематика, которая требует скорейшего разрешения в пользу органов прокуратуры", — сказал Бушманов РИА Новости. Он напомнил, что адвокатская корпорация поддерживает данные инициативы законодателя и еще летом прошлого года выступала одним из инициаторов усиления полномочий органов прокуратуры.
"До наделения суда полномочиями по избранию и продлению меры пресечения в виде ареста такое право в течение десятилетий было закреплено за прокурором. И это право реализовывалось весьма скрупулезно. Прокурор, в большинстве случаев, принимая взвешенное решение об аресте фигуранта дела, изначально вникал в суть подозрения или обвинения, в доказательства по делу и брал на себя всю полноту ответственности за последующую юридическую перспективу дела. Поэтому арестов было значительно меньше", — пояснил адвокат.
По мнению эксперта, суды не вникают в доказательства, а исходят в основном из предусмотренных законом формальных признаков при избрании самых строгих мер пресечения.
"Это влечет, с одной стороны, систематические нарушения прав граждан, в том числе права на защиту, а с другой — допускает абсолютную безответственность со стороны лиц, причастных к принятию «арестных» решений, и вседозволенность некоторых представителей правоохранительных органов, злоупотребляющих своими правами и использующих арест как негодный способ получения «признательных показаний», — добавил Бушманов.
По его мнению, дополнительная нагрузка на суд по избранию и продлению мер пресечения носит, по сути, обвинительный характер, не соответствует назначению уголовного судопроизводства и негативно отражается на общем уголовно-правовом климате в стране.
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