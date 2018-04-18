Усиление роли прокурора при аресте защитит права граждан, заявил эксперт

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Законопроект о необходимости согласия прокурора для заключения обвиняемого под стражу защитит права граждан и разгрузит суды, считает адвокат Адвокатской палаты Московской области , управляющий партнер АБ «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что комитет разработал законопроект, предусматривающий, в частности, необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу, а также возможность прокуратурам самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. Законопроект предусматривает повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел.

"Давно назревшая проблематика, которая требует скорейшего разрешения в пользу органов прокуратуры", — сказал Бушманов РИА Новости. Он напомнил, что адвокатская корпорация поддерживает данные инициативы законодателя и еще летом прошлого года выступала одним из инициаторов усиления полномочий органов прокуратуры.

"До наделения суда полномочиями по избранию и продлению меры пресечения в виде ареста такое право в течение десятилетий было закреплено за прокурором. И это право реализовывалось весьма скрупулезно. Прокурор, в большинстве случаев, принимая взвешенное решение об аресте фигуранта дела, изначально вникал в суть подозрения или обвинения, в доказательства по делу и брал на себя всю полноту ответственности за последующую юридическую перспективу дела. Поэтому арестов было значительно меньше", — пояснил адвокат.

По мнению эксперта, суды не вникают в доказательства, а исходят в основном из предусмотренных законом формальных признаков при избрании самых строгих мер пресечения.

"Это влечет, с одной стороны, систематические нарушения прав граждан, в том числе права на защиту, а с другой — допускает абсолютную безответственность со стороны лиц, причастных к принятию «арестных» решений, и вседозволенность некоторых представителей правоохранительных органов , злоупотребляющих своими правами и использующих арест как негодный способ получения «признательных показаний», — добавил Бушманов.

По его мнению, дополнительная нагрузка на суд по избранию и продлению мер пресечения носит, по сути, обвинительный характер, не соответствует назначению уголовного судопроизводства и негативно отражается на общем уголовно-правовом климате в стране.