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Наркотики в шоколадных конфетах пытались передать заключенному в Адыгее
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Наркотики в шоколадных конфетах пытались передать заключенному в Адыгее 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Во время проведения досмотра посылки, предназначавшейся для одного из осужденных, были обнаружены и изъяты два свертка с неизвестным веществом предположительно наркотического содержания, спрятанные ухищренным способом в начинке шоколадных конфет.
«Посылка была отправлена матерью осужденного по просьбе сына, отбывающего наказание в исправительной колонии. Осужденный, которому предназначались наркотические вещества, дал явку с повинной», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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