Наркотики в шоколадных конфетах пытались передать заключенному в Адыгее

Во время проведения досмотра посылки, предназначавшейся для одного из осужденных, были обнаружены и изъяты два свертка с неизвестным веществом предположительно наркотического содержания, спрятанные ухищренным способом в начинке шоколадных конфет.

«Посылка была отправлена матерью осужденного по просьбе сына, отбывающего наказание в исправительной колонии . Осужденный, которому предназначались наркотические вещества, дал явку с повинной», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.