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СК допросил родителей ученика, устроившего поножовщину в Стерлитамаке
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СК допросил родителей ученика, устроившего поножовщину в Стерлитамаке 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следователи провели обыск в квартире и допросили родителей подростка, совершившего нападение в школе в башкирском Стерлитамаке, сообщает Следственный комитет России в мессенджере «ТамТам».
"В Стерлитамаке следователи провели обыск в квартире и допросили родителей 17-летнего школьника, подозреваемого в покушении на убийство одноклассницы и педагога", — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в кабинете информатики ножом порезал руку ученицы, а также ранил учительницу. Затем он поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Всего после ЧП в больницу попали четыре человека в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
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