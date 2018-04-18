Похитивший виртуальную базу биткоинов исландец сбежал из тюрьмы 

Исландец Синдри Тор Стефанссон, подозреваемый в краже 600 компьютеров, используемых для создания виртуальной валюты биткоин, сбежал из тюрьмы. Предполагается, что он скрывается в Швеции. Об этом сообщил DailyMail.
Полиция предполагает, что мужчина сбежал через окно тюрьмы с низким уровнем безопасности, где он содержался.
Правоохранителям удалось установить, что у злоумышленника был при себе поддельный паспорт и сообщники, минимум один.
У него был сообщник. Мы в этом уверены
— Гуннар Шрамм, полицейский
Следователи считают подозрительным и тот факт, что охранники не сообщили о пропаже бегуна до тех пор, пока рейс не поднялся в воздух.
Сотрудники полиции разыскивают двух заключенных, сбежавших в Архангельской области. Молодые люди 19 и 20 лет были осуждены за кражу.