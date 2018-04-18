Похитивший виртуальную базу биткоинов исландец сбежал из тюрьмы

Исландец Синдри Тор Стефанссон, подозреваемый в краже 600 компьютеров, используемых для создания виртуальной валюты биткоин, сбежал из тюрьмы. Предполагается, что он скрывается в Швеции . Об этом сообщил DailyMail.

Полиция предполагает, что мужчина сбежал через окно тюрьмы с низким уровнем безопасности, где он содержался.

Затем он сел на рейс, летящий в Стокгольм в международном аэропорту Исландии в Кефлавике.

Правоохранителям удалось установить, что у злоумышленника был при себе поддельный паспорт и сообщники, минимум один.

У него был сообщник. Мы в этом уверены

— Гуннар Шрамм, полицейский

Следователи считают подозрительным и тот факт, что охранники не сообщили о пропаже бегуна до тех пор, пока рейс не поднялся в воздух.