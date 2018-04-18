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Мать заплатит 100 тысяч рублей за избиения и исковерканную психику сына
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Мать заплатит 100 тысяч рублей за избиения и исковерканную психику сына 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Архангельска за жестокое обращение и ситематические избиения сына осуждена условно на 2,5 года лишения свободы и еще к трем годам испытательного срока. Кроме того, женщина обязана выплатить своему ребенку 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области.
Как сообщили в  пресс-службе
ведомства, женщина более четырех лет била
13-летнего
сына, что спровоцировало у мальчика проблемы со здоровьем и психикой. В настоящее время школьник проживает с отцом. По информации Nation News, мужчина жаловался в органы опеки и попечтительства на поведение матери своего ребенка еще в 2012 году, но его обращение оставили без внимания. Виновных в халатном отношении работников уволили со службы.
Правоохранители задержали жительницу Башкирии. Женщина подозревается в убийстве новорожденного.
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