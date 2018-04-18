Мать заплатит 100 тысяч рублей за избиения и исковерканную психику сына

Жительница Архангельска за жестокое обращение и ситематические избиения сына осуждена условно на 2,5 года лишения свободы и еще к трем годам испытательного срока. Кроме того, женщина обязана выплатить своему ребенку 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области.

Как сообщили в пресс-службе

ведомства, женщина более четырех лет била

13-летнего

сына, что спровоцировало у мальчика проблемы со здоровьем и психикой. В настоящее время школьник проживает с отцом. По информации Nation News, мужчина жаловался в органы опеки и попечтительства на поведение матери своего ребенка еще в 2012 году, но его обращение оставили без внимания. Виновных в халатном отношении работников уволили со службы.