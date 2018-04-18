В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении злоумышленника, вскрывавшего сейфы в офисных помещениях

Сотрудниками СЧ СУ УМВД по г. Воронежу окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.

Следствием установлено, что в ноябре — декабре 2017 года обвиняемый совершил серию краж из офисных помещений, расположенных в различных районах областного центра. В офисы мужчина всегда проникал через окно. Легко ориентируясь в незнакомой обстановке, обвиняемый обнаруживал в помещениях сейфы, которые, обладая крепкой физической силой, без труда вскрывал при помощи подручных предметов. Свои противоправные деяния он совершал очень тихо, ни в одном случае никто не слышал шума.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что ему было под силу открыть практически любой, самый прочный сейф. Однако в одном из случаев, несмотря на все усилия злоумышленника, сейф ему так и не удалось открыть. При этом на месте совершения противоправного деяния мужчина оставил записку со словами «хороший сейф», после чего скрылся.

Общий материальный ущерб, причиненный противоправными деяниями, составил 1 млн 366 тысяч рублей. При этом 660 тысяч рублей мужчина успел потратить на личные нужды, а 700 тысяч рублей у него были изъяты в ходе обыска, проведенного после его задержания в декабре 2017 года.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и в содеянном раскаялся.