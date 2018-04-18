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Экс-сотрудницы МВД Саратова осуждены за кражу зарплат полицейских
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Экс-сотрудницы МВД Саратова осуждены за кражу зарплат полицейских 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия, на протяжении двух лет главный бухгалтер отдела МВД по Марксовскому району и двое ее подчиненных похитили из кассы отдела полиции денежные средства, предназначенные для выплаты денежного довольствия, заработной платы, материальной помощи и иных пособий и компенсаций полицейским. Общая сумма присвоенных денежных средств составила более 5 миллионов рублей, передает пресс-служба СУ СКР региона.
«В ходе предварительного следствия Лазарева полностью признала вину в совершенном преступлении и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В этой связи материалы уголовного дела в отношении нее были выделены в отдельное производство и приговором суда она осуждена к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 700 000 рублей», — говорится в сообщении.
Двух остальных подельниц главбуха суд приговорил к 3 и 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также выписал им штраф в размере 100 и 200 тысяч рублей соответственно.
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