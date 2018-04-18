Обвиняемые в организации и проведении азартных игр осуждены в Таганроге

По версии следствия, в 2012-2015 годах подельники участвовали в незаконном проведении азартных игр.

Игорные заведения, работавшие под видом букмекерских контор, располагались в центре Таганрога. В них были установлены единые правила проведения азартных игр, применялись меры конспирации.

Сообщается, что доход от незаконного бизнеса превысил 8 млн рублей.

Суд признал сообщников в зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений виновными по п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Один из осужденных приговорен к 13 годам колонии строгого режима , два — к 12 и шести годам колонии общего режима. Их подельники получили условные сроки.

Кроме того, двум участникам преступной группы предстоит заплатить штрафы в размере 600 тыс. рублей.