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Обвиняемые в организации и проведении азартных игр осуждены в Таганроге
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Обвиняемые в организации и проведении азартных игр осуждены в Таганроге 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Шестеро обвиняемых в организации и проведении азартных игр осуждены в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в 2012-2015 годах подельники участвовали в незаконном проведении азартных игр.
Игорные заведения, работавшие под видом букмекерских контор, располагались в центре Таганрога. В них были установлены единые правила проведения азартных игр, применялись меры конспирации.
Сообщается, что доход от незаконного бизнеса превысил 8 млн рублей.
Суд признал сообщников в зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений виновными по п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).
Один из осужденных приговорен к 13 годам колонии строгого режима, два — к 12 и шести годам колонии общего режима. Их подельники получили условные сроки.
Кроме того, двум участникам преступной группы предстоит заплатить штрафы в размере 600 тыс. рублей.
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