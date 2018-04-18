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Житель Петербурга мечом разрубил прилавок за отказ продать ему спиртное
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Житель Петербурга мечом разрубил прилавок за отказ продать ему спиртное 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Северной столицы, вышедший поздно вечером 17 апреля в магазин за высокоградусным напитком, получил отказ от продавца, после чего вернулся с мечом и разрубил прилавок. Самурайские наклонности любителя выпить не оценили правоохранители и задержали мужчину.
Как сообщает пресс-служба УВО, 18 апреля в 06:20 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Петербурга был задержан 41-летний гражданин, который, получив отказ в продаже алкоголя в позднее время, через некоторое время вернулся в магазин с мечом и разрубил им прилавок.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в продуктовом магазине, расположенном в доме №23 на улице Достоевского, неизвестный гражданин громит прилавки мечом.
Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв на место погрома, обнаружили пьяного мужчину с мечом в руках. Гражданин был мгновенно обезоружен и доставлен в отделение полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Меч был изъят.
Устанавливается сумма ущерба. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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