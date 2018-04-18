Связывали скотчем и избивали: в Екатеринбурге поймали банду таджиков, которая нападала на мигрантов

Екатеринбурге полицейские поймали банду гастарбайтеров, которую подозревают в разбойных нападениях. Спецоперацию по задержанию злоумышленников провели оперативники ОБОП ГУ МВД России по Свердловской области , бойцы СОБР Росгвардии и сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 12.

Преступление, на котором попались граждане Таджикистана , произошло 31 марта в доме на улице Санаторной. Там проживали уроженцы Узбекистана . Четверо таджиков, угрожая ножом, напали на них, забрали 40 тысяч рублей, телефоны и паспорта.

На следующий день один из таджиков по кличке Саид вышел на узбеков и предложил выкупить паспорта за 100 тысяч рублей. У граждан Узбекистана таких денег не было, и они обратились в полицию.

Полицейские решили устроить засаду во время выкупа паспортов и задержать таджиков. Однако в последний момент те не вышли на связь. В итоге оперативникам ОБОП удалось установить квартиру, в которой проживал 37-летний Саид. Его задержали во дворе дома на Симферопольской, когда он вышел ремонтировать недавно купленный ВАЗ.

В четырёхкомнатной квартире, где жил Саид, полицейские также задержали ещё одного участника банды по кличке Абу — единственный гражданин России. При обыске следственная группа отдела полиции № 12 также нашла телефоны пострадавших узбеков. Ещё двоих участников банды задержали на следующий день.

Позже выяснилось, что Саид и ещё трое его приятелей 13 апреля совершили разбойное нападение на квартиру по улице Июльской, где тоже проживали мигранты. Угрожая ножом и пистолетом, они похитили 540 тысяч рублей и сотовые телефоны.

— Разбойные нападения были хорошо организованы, — уточнил начальник ОБОП ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Максимов . — Лица, которые их совершали, были в масках, имели хорошую физическую подготовку, связывали потерпевших скотчем, применяли физическое насилие. Никто из потерпевших никакого сопротивления им не оказывал.

По факту разбойных нападений возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере». Чкаловским районным судом нападавшие отправлены под стражу. Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы.

— В случае, если будет доказано, что это была организованная преступная группа, санкция возрастет, — уточнил начальник ОБОП ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Максимов. — По информации сотрудников нашего подразделения, участники преступной группы причастны к серии резонансных разбойных нападений на территории Екатеринбурга.

Тех, кто опознал в лице задержанных своих обидчиков, просят звонить по телефону: +7 (343) 297-55-55.