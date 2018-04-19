В Ульяновской области осудили бывшего военнослужащего за мошенничество

Его приговорили к семи годам колонии за продажу имущества воинской части.

России. Султанов признан виновным по статьям «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Об этом рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СК

По версии следствия, в 2015 — 2016 годах Султанов воровал и самостоятельно, и в составе преступной группировки. Он похищал имущество, которое по документам или вообще не выдавалось в подразделения, или выдавалось в существенно меньшем количестве, чем было указано.

В 2015 году Султанов получил на складе в Татарстане 620 комплектов форменного обмундирования. До части дошло лишь 120, а 500 были списаны как пришедшие в негодность и проданы. В общей сложности Министерству обороны причинили ущерб на 33,5 млн рублей.

Суд лишил Султанова звания майора и приговорил к семи годам колонии общего режима . Ему также нужно заплатить штраф в размере 720 тыс. рублей и вернуть государству более 33 млн рублей.