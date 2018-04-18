Житель Опарино заставлял 6-летнего сына пить с ним водку и курить: мальчик в тяжелом состоянии попал в больницу

Прокуратурой Опаринского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который органами предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Судом установлено, что мужчина на протяжении длительного времени создавал неблагоприятные условия своему 6-летнему сыну, употребляя спиртные напитки, мешал ему спать, обзывал, материл.

Помимо этого на протяжении двух дней в феврале 2018 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заставлял сына употреблять водку со словами: «что сделает из него мужика».

Сын, испытывая страх перед отцом и под его влиянием, употреблял спиртное, а также по требованию отца курил сигареты. После чего ребенок был доставлен в тяжелом состоянии в инфекционное отделение Опаринской ЦРБ, где врачи ему оказали помощь.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления мировым судьей судебного участка №31 Мурашинского судебного района Кировской области мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил. Вопрос с лишением мужчины родительских прав находится на контроле в прокуратуре района.

Фото — inshe.tv