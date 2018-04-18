Подозреваемого в избиении пенсионерки задержали на Инженерной

Жителя Алтуфьевского района задержали по подозрению в избиении и ограблении пожилой женщины — родной матери. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, информация о драке в квартире на Инженерной улице поступила от очевидцев вечером 15 апреля.

— По указанному адресу безработный мужчина 1979 года рождения во время ссоры нанес своей матери 1952 года рождения удары в область плеча и шеи, после чего открыто похитил ноутбук с зарядным устройством и скрылся, причинив материальный ущерб на сумму семь тысяч рублей, — отметили в ведомстве.