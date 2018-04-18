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Подозреваемого в избиении пенсионерки задержали на Инженерной
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Подозреваемого в избиении пенсионерки задержали на Инженерной 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Жителя Алтуфьевского района задержали по подозрению в избиении и ограблении пожилой женщины — родной матери. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, информация о драке в квартире на Инженерной улице поступила от очевидцев вечером 15 апреля.
— По указанному адресу безработный мужчина 1979 года рождения во время ссоры нанес своей матери 1952 года рождения удары в область плеча и шеи, после чего открыто похитил ноутбук с зарядным устройством и скрылся, причинив материальный ущерб на сумму семь тысяч рублей, — отметили в ведомстве.
Как уточнили в столичном управлении МВД, пенсионерка обратилась с ушибами в медучреждение, после чего в ночь на 16 апреля был задержан подозреваемый в доме по месту жительства. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие. (вт)
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