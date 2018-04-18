Трех полицейских из Калининграда заподозрили в краже янтаря на 7 млн рублей

Калининграде задержали трех сотрудников полиции, якобы укравших янтаря стоимостью 7 млн рублей. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По данным следствия, 19 июля прошлого года заместитель начальника отдела, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный этого же отдела договорились и тайком забрали из магазина, торгующего янтарем, камень и изделия из него. Спустя месяц было возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении трех сотрудников, которые в ходе обыска в этом магазине помимо янтаря незаконно изъяли 12,5 тысяч долларов. Тогда же они незаконно изъяли у янтарщика сырец стоимостью не менее 5 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела часть похищенного янтаря обнаружена и изъята у частников, занимающихся перепродажей.

«В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. В отношении всех фигурантов судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следственном комитете.