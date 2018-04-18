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Трех полицейских из Калининграда заподозрили в краже янтаря на 7 млн рублей
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Трех полицейских из Калининграда заподозрили в краже янтаря на 7 млн рублей 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
В Калининграде задержали трех сотрудников полиции, якобы укравших янтаря стоимостью 7 млн рублей. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
По данным следствия, 19 июля прошлого года заместитель начальника отдела, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный этого же отдела договорились и тайком забрали из магазина, торгующего янтарем, камень и изделия из него. Спустя месяц было возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении трех сотрудников, которые в ходе обыска в этом магазине помимо янтаря незаконно изъяли 12,5 тысяч долларов. Тогда же они незаконно изъяли у янтарщика сырец стоимостью не менее 5 тысяч рублей.
Во время расследования уголовного дела часть похищенного янтаря обнаружена и изъята у частников, занимающихся перепродажей.
«В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. В отношении всех фигурантов судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следственном комитете.
Как рассказали в пресс-службе УМВД, в случае, если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут предусмотренную законом ответственность. Также решается вопрос о привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
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