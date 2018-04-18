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СК Пермского края проводит следственные действия в региональном управлении ФАС
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СК Пермского края проводит следственные действия в региональном управлении ФАС 

Прайм 2 часа назад
Сотрудники Следственного комитета Пермского края приехали в офис управления регионального тарифного регулирования Федеральной антимонопольной службы для допроса его начальника — Юлии Юдиной, и ее сотрудников.
Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по представлению первого заместителя прокурора Пермского края Владимира Черкасова.
В настоящее время в СУ СКР по Пермскому краю расследуется дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Региональной службы по тарифам, в частности ее руководителем Антоном Удальевым, сообщали СМИ. Ему инкриминируется незаконная отмена долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. Сам Удальев ранее говорил, что выполнял предписания ФАС.
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