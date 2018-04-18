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СК провел обыски у руководства МЧС Кузбасса по делу о пожаре в ТЦ
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СК провел обыски у руководства МЧС Кузбасса по делу о пожаре в ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ОБЫСКИ ПРОВЕДЕНЫ В ГУ МЧС ПО КУЗБАССУ И В ДОМЕ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ГЛАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛУ О ПОЖАРЕ В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» — СК
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