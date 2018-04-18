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В Севастополе разыскивают опасного преступника
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В Севастополе разыскивают опасного преступника 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю распространила фоторобот мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления в городе.
Фоторобот преступника, которого разыскивают в Севастополе
"Приметы: на вид 30-40 лет, рост примерно 174 см, худощавого телосложения, сутулится. У следствия имеется видеозапись, на которой запечатлен злоумышленник до совершения преступления. Следствие обращается к жителям Гагаринского района и Севастополя в целом, которые по данной видеозаписи, общей манере поведения, походке, жестам помогут установить личность преступника", — отметили в ведомстве.
В следственном управлении призвали всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить сведения по телефонам: +7-978-71-50-708 (номер курирующего следователя Ивана Сергеевича Андреева), +7— (8692)-53-13-16 (телефону доверия следственного управления, круглосуточный), 123 (телефонной линии «Ребенок в опасности») и +7-978-936-80-52 (дежурного следственного управления, круглосуточный).
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