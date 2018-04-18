Запинал ногами и спрятал тело в парке: житель Воскресенского района подозревается в убийстве из-за мести

32-летний житель Воскресенского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, 14 апреля нетрезвый подозреваемый нанес потерпевшему удары ногами по голове и телу, от чего 56-летний мужчина скончался. По предварительным данным, убийство могло произойти из-за мести. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области.

На следующий день после убийства злоумышленник вместе со своим знакомым спрятал тело погибшего в парке Победы поселка Воскресенское, где оно и было обнаружено еще через сутки.

Подозреваемый уже признался в совершенном преступлении и уточнил, что расправился с мужчиной из-за мести. Якобы тот двадцать лет назад убил его родственника.

Ранее злоумышленник уже был судим, в том числе за убийство. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, житель Дзержинска убил лучшего друга из-за любви к чистоте.