Ещё
Запинал ногами и спрятал тело в парке: житель Воскресенского района подозревается в убийстве из-за мести
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запинал ногами и спрятал тело в парке: житель Воскресенского района подозревается в убийстве из-за мести 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
32-летний житель Воскресенского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, 14 апреля нетрезвый подозреваемый нанес потерпевшему удары ногами по голове и телу, от чего 56-летний мужчина скончался. По предварительным данным, убийство могло произойти из-за мести. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области.
На следующий день после убийства злоумышленник вместе со своим знакомым спрятал тело погибшего в парке Победы поселка Воскресенское, где оно и было обнаружено еще через сутки.
Подозреваемый уже признался в совершенном преступлении и уточнил, что расправился с мужчиной из-за мести. Якобы тот двадцать лет назад убил его родственника.
Ранее злоумышленник уже был судим, в том числе за убийство. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, житель Дзержинска убил лучшего друга из-за любви к чистоте.
В городе N: последние новости
Житель Сергачского района зарезал жену и тещу Владельцы Дворца спорта профсоюзов подозреваются в хищении электроэнергии в особо крупном размере У 40-летнего нижегородца обнаружили 30 свертков с наркотиками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России176
МИД обратился к россиянам с предупреждением219
Найдена «подлодка Гитлера»11
США заявили об атаке «российских наемников»89
Решена судьба российских банков в SWIFT215
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение