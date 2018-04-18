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Останки человека нашли на юго‑западе столицы
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Останки человека нашли на юго‑западе столицы 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Следователи предполагают, что указанный фрагмент принадлежит ранее обнаруженным частям тела мужчины.
Во вторник, 17 апреля, на юго-западе Москвы были обнаружены останки человеческого тела. Информация об этом появилась на сайте ГСУ СК РФ по столице.
Отмечается, что по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
— Утром 17 апреля на участке местности, расположенном между домом по улице Академика Арцимовича и гаражным комплексом, находящимся по улице Академика Волгина в Москве, обнаружен фрагмент тела человека, — говорится в публикации.
Следователи предполагают, что указанный фрагмент принадлежит ранее обнаруженным частям тела мужчины.
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